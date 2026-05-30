Perú.- Marina de Guerra participa en foro sobre colaboración marítima y naval internacional

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú participó, por tercera vez consecutiva, en el “Combined Naval Event 2026” (CNE), realizado en el Farnborough International Exhibition Centre, en el Reino Unido, considerado el principal foro naval anual de Europa para la colaboración marítima y naval internacional.

La delegación peruana estuvo liderada por el Director de Proyectos Navales, Contralmirante Belisario Zagazeta Bustamante, quien realizó la ponencia titulada “Desafíos de la Industria Naval y la Modernización de la Flota Naval Peruana”.

Lee también: [Elecciones 2026: Pacto Ético pide a candidatos evitar agresiones en debate presidencial]

En dicha presentación se abordó los avances, desafíos y proyecciones de la Marina de Guerra del Perú en el marco del fortalecimiento de la industria naval nacional y su aporte al desarrollo económico del país.

Durante su intervención, destacó que la construcción de unidades navales fortalece las capacidades operacionales de la institución, impulsa industrias conexas, promueve empleo especializado e incentiva la transferencia tecnológica.

Asimismo, abordó los principales desafíos de la industria naval peruana y resaltó la alianza estratégica entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries para el desarrollo de capacidades locales, y la consolidación de una industria naval moderna y competitiva.

(FIN) NDP/HTC