Marina de Guerra reafirmó compromiso con la patria en Gran Parada y Desfile Cívico Militar

Andina/El Jefe De Agrupamiento Naval, AcompañAdo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

Con disciplina, gallardía y profundo espíritu patriótico, la Marina de Guerra del Perú participó en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, realizada en la avenida Brasil, en el marco de las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia Nacional.

Más de 1 300 efectivosde las fuerzas operativas, organismos y centros de formación integraron el agrupamiento naval, cuyo paso marcial recibió el reconocimiento de las autoridades y del público asistente.

Cada paso del agrupamiento naval reflejóel profesionalismo, la tradición y la vocación de servicioque distinguen a los hombres y mujeres de la institución castrense.

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Asimismo, la Banda de Música de la Marina de Guerra del Perú integró la Gran Banda Conjunta de las Fuerzas Armadas, contribuyendo a realzar esta emblemática ceremonia.

La ceremonia fue presidida por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y reunió a las principales autoridades del Estado, del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como a representantes del cuerpo diplomático y de diversas instituciones nacionales.

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Con esta participación, la Marina de Guerra del Perú renovó ante el paíssu firme compromiso de servir con honor, lealtad y vocación, reafirmando su permanente misión de proteger la soberanía nacional y contribuir al desarrollo, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos.

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