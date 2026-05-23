Marina de Guerra y Región Callao fortalecen coordinación para preservar el orden interno

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

El Comandante de la Segunda Zona Naval, Contralmirante Luis García-Milla Ugarriza, en su condición de Comandante de la Fuerza de Tarea 22, sostuvo una reunión de coordinación con el Jefe de la Región Callao, General PNP Marco Antonio Conde Cuéllar, con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas orientadas al mantenimiento del orden y control interno en la jurisdicción.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron mecanismos de articulación interinstitucional, intercambio oportuno de información y la planificación de acciones complementarias que permitan optimizar la capacidad de respuesta frente a situaciones que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de la población chalaca.

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Asimismo, se destacó la importancia de una actuación coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, especialmente en un contexto que demanda respuestas integrales y eficientes ante posibles amenazas al orden público.

En ese marco, se resaltó el rol de la Fuerza de Tarea 22, componente del Comando Operacional Marítimo, como elemento estratégico en el apoyo a las operaciones de control territorial y seguridad.

Al término de la reunión, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada y permanente, a fin de fortalecer el empleo eficiente de los recursos disponibles y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad que comprometa la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Esta coordinación consolida el trabajo conjunto entre ambas instituciones y reafirma el compromiso de la Marina de Guerra del Perú con el esfuerzo multisectorial destinado a preservar el orden interno y contribuir a la seguridad en la Región Callao

(FIN) NDP/HTC