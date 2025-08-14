Martín Vizcarra, expresidente de Perú, fue enviado a prisión preventiva por casos de corrupción

PERÚ, 13 Aug (EUROPA PRESS)

El expresidente peruano Martín Vizcarra, quien lideró el país entre 2018 y 2020, enfrentará cinco meses de cárcel preventiva según dispuso este miércoles el Poder Judicial de Perú. La medida, destinada a Vizcarra por su presunta implicación en coimas durante su gestión como gobernador de Moquegua, fue ordenada por el juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

El juez Chávez Tamariz sostiene que la detención inmediata de Vizcarra es necesaria debido al riesgo de que el exmandatario escape o entorpezca el proceso judicial. Esta decisión llega luego de que la Fiscalía presentara argumentos sobre el comportamiento cuestionable de Vizcarra y el peligro procesal que representa su libre circulación.

Vizcarra es investigado por supuestamente aceptar sobornos relacionados con la asignación de contratos de dos proyectos importantes en Moquegua: el proyecto 'Lomas de Ilo' y la construcción del 'Hospital de Moquegua'. El Poder Judicial, a través de una publicación en la red social X, confirmó la orden de prisión, subrayando la inmediata aplicación de la medida preventiva contra el exgobernante.