Más de 10 millones de peruanos se beneficiarán con impulso a nueva Carretera Central

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 96 votos a favor, el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 14089/2025-CR y 14141/2025-CR, que propone la Ley que establece medidas excepcionales de continuidad, priorización y coordinación interinstitucional para la ejecución del proyecto de inversión Nueva Carretera Central.

La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, congresista Víctor Flores (FP), quien destacó que la propuesta tiene como finalidad garantizar la ejecución progresiva, sostenida y oportuna de esta megaobra, declarada de necesidad pública y de preferente interés nacional.

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Durante su intervención, señaló que la Nueva Carretera Central constituye un proyecto estratégico para la integración territorial y el desarrollo económico del país, además de contribuir al cierre de brechas de infraestructura y a mejorar la calidad de la inversión pública.

Asimismo, explicó que la norma permitirá incorporar de manera continua el proyecto en la programación multianual de inversiones del sector Transportes y Comunicaciones, y habilitar mecanismos financieros complementarios que aseguren su sostenibilidad.

Como segunda comisión dictaminadora, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mori Celis (bancada AP), resaltó que el dictamen permitirá reducir riesgos de paralización, retrasos y sobrecostos, al tiempo que impulsará la conectividad entre Lima y la zona central del país, contribuyendo al desarrollo económico regional y nacional.

Mejor conectividad

Por su parte, en su calidad de autor, el congresista Edgar Reymundo Mercado (BDP), destacó que la Nueva Carretera Central beneficiará a más de diez millones de peruanos y garantizará una mejor conectividad para la macrorregión centro.

Señaló que la actual Carretera Central ha colapsado y que la nueva infraestructura permitirá reducir la siniestralidad y atender una demanda histórica de la población.

Durante el debate, diversos parlamentarios expresaron su respaldo al dictamen. El congresista Waldemar Cerrón (PL) destacó que el Congreso no abandonará a la macrorregión centro y remarcó que la nueva carretera representa un reto nacional para impulsar el crecimiento con equidad y justicia.

A su turno, el congresista Ilich López sostuvo que la Nueva Carretera Central es la obra vial más importante del país, al considerar que fortalecerá el desarrollo económico y la integración territorial del Perú.

La norma aprobada establece mecanismos especiales para asegurar la continuidad del proyecto, fortalecer la coordinación entre las entidades involucradas y garantizar una adecuada planificación financiera, con el objetivo de hacer realidad una de las obras de infraestructura más importantes para el desarrollo nacional.

(FIN) NDP/HTC/FHG