Perú.- Más de 15 millones consultaron web de la ONPE para ver resultados de segunda vuelta

Perú.- Más 15 millones de personas consultaron web de ONPE para ver resultados de segunda vuelta - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Entre el 7 y el 30 de junio, 15 millones 787,705 personas consultaron la página web de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para conocer cómo avanzaba la votación obtenida por las dos fórmulas presidenciales que pasaron a la segunda vuelta.

Los usuarios generaronmás de 532 millones de vistas, de las cuales 445 millones correspondieron a la https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen" target="_blank" class="ApplyClass">página de resumen, informó la entidad.

Según indican,más del 88 % de las vistas fueron realizadas por usuarios recurrentes, que regresaron al portal de manera reiterada para conocer datos actualizados.

LaONPEprecisó que la cifra más alta de actividad en dicha web se registró el 8 de junio a las 13:00 horas y que, a lo largo de ese día, hubo 7 146 097 usuarios únicos y 112 207 278 de vistas.

Además, los ciudadanos ingresaron a https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen" target="_blank" class="ApplyClass">https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pedesde su dispositivo móvil (11 312 061), una computadora o laptop (4 354 961), una tablet (119 667) o un televisor inteligente (1 016).

Las circunscripciones con más de un millón de personas que hicieron consultas fueron la provincia de Lima y los departamentos de La Libertad, Arequipa, Cusco y Piura."En el otro extremo, apenas 239 usuarios de Internet entraron a la web de resultados de la ONPE desde la ciudad de Iberia en Madre de Dios",detalló la entidad.

Consulta de actas en la web

A partir del 7 de junio, al igual que en la primera vuelta electoral, la ONPE fue incorporando en un sitio web los resultados parciales que se iban generando conforme las https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/actas" target="_blank">actas electoraleseran procesadas y contabilizadas en los 126 centros de cómputo de la entidad, que funcionaron en el mismo número de oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

En dichos centros, fueron procesadas92 766 actas de la segunda vuelta electoral,de las cuales 90 223 fueron generadas en las mesas que funcionaron en el Perú y las 2543 restantes en mesas del extranjero.

"Todas las actas, junto con los resultados que contienen, se han publicado en la página web de resultados, tal como ha hecho la ONPE en anteriores procesos",remarcó el organismo electoral.

Explicaron que, para ver un acta, basta con digitar el número de la mesa de sufragio o el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector. Además, en el caso de lasactas observadas,también se pueden visualizar las resoluciones emitidas por el jurado electoral especial (JEE) respectivo o el JNE.

Además, laONPEpuso a disposición deobservadores, organizaciones políticas y otros actores electoralesla posibilidad de descargar información –actas y datos– de manera masiva, para que puedan llevar a cabo un seguimiento y un conteo paralelos a los realizados por el sistema electoral peruano.

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Participación en segunda vuelta

Tras haberse alcanzado el 100 % de contabilización de las actas, la ONPE compartió los datos relacionados con la participación ciudadana en lasegunda vueltadel pasado domingo 7 de junio:

- Total deciudadanos hábiles para votar(incluidos en el padrón electoral): 27 325 432- Hábiles para votar en Perú: 26 114 619- Hábiles para votar en el extranjero: 1 210 813

- Total deausentes: 7 642 049 (27.966 %)- Ausentes en Perú: 6 760 788 (25.889 %)- Ausentes en el extranjero: 881 261 (72.783 %)

- Total deasistentes:19 683 383 (72.033 %)- Asistentes en Perú: 19 353 831 (74.111 %)- Asistentes en el extranjero: 329 552 (27.217 %)