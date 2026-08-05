Más de 170 jóvenes que hicieron Servicio Militar se gradúan como profesionales técnicos

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Como parte del compromiso del Estado de generar mayores oportunidades para quienes sirvieron a la patria, 177 jóvenes licenciados de las Fuerzas Armadas culminaron con éxito tres años de formación profesional técnica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA), quedando preparados para incorporarse al mercado laboral.

Durante la ceremonia de graduación de laXVII Promoción "Mariscal Eloy Gaspar Ureta Montehermoso", se reconoció el esfuerzo y dedicación de 177 egresados, de los cuales 139 pertenecieron al Ejército del Perú, 30 a la Marina de Guerra del Perú y 8 a la Fuerza Aérea del Perú.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa,destacó que esta promoción refleja el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de jóvenes que, tras cumplir con el Servicio Militar Voluntario, decidieron continuar su formación profesional para construir un mejor futuro.

"Es un honor presidir esta ceremonia en la que reconocemos el esfuerzo, la disciplina y el éxito de 177 jóvenes que culminan una etapa trascendental en sus vidas al graduarse como profesionales técnicos", expresó.

Asimismo, resaltó que el IESTPFFAA alcanzó un importante hito institucional al adecuarse a la Ley N.° 30512, luego de que el Ministerio de Educación aprobara dicho proceso mediante la Resolución Ministerial N.° 298-2026-MINEDU.

"Este logro reafirma el compromiso del sector Defensa con la excelencia educativa y con la formación de profesionales altamente calificados que contribuirán al desarrollo del país", afirmó el titular del sector, quien también entregó reconocimientos a los estudiantes que obtuvieron los primeros puestos en los distintos programas académicos y al director del instituto por el proceso de adecuación alcanzado.

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Los egresados culminaron seis ciclos académicos en 12 programas de estudio vinculados a sectores de alta demanda laboral, entre ellos Electrónica Industrial, Construcción Civil, Computación e Informática y Topografía, lo que fortalece sus oportunidades de inserción y crecimiento profesional.

Desde su creación, el Ministerio de Defensa, a través del IESTPFFAA, brinda educación profesional técnica a jóvenes que realizaron el Servicio Militar Voluntario en las diferentes unidades y dependencias de las Fuerzas Armadas, contribuyendo a su desarrollo personal y a la formación de capital humano para el país.

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