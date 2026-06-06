Más de 2,000 miembros de Contraloría supervisan desplazamiento de material electoral

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de garantizar la correcta distribución del material electoral para la segunda vuelta, un equipo de la Contraloría General supervisó la noche de ayer y la madrugada de hoy la salida de dichos insumos desde el almacén en Lurín.

Esta

labor continuará hasta la entrega del material electoral a los colegios y su posterior repliegue del mismo una vez culminadas las elecciones.

El vicecontralor Marco Argandoña informó que

más de 2000 personas, entre auditores y personal de apoyo, se sumaron a las labores de supervisión en este proceso electoral en Lima Metropolitana y todas las regiones del país.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para emitir su voto este domingo 7 de junio en la segunda vuelta electoral o balotaje para elegir al nuevo presidente de la república.

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