Este mediodía vence plazo para postular a la jefatura de la ONPE

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

Este mediodía vence el plazo de inscripción y presentación de documentos de aptitud para participar en el concurso público de méritos para seleccionar y nombrar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El cronograma del proceso aprobado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)establece también queelplazo de presentación de declaración jurada en el SIDJI de la Contraloría General de la República (CGR)es hasta las 23:59 horas de hoy 08 de mayo de 2026.

Asimismo se fijó que los postulantes tienen desde el 2 de mayo hasta el 11 de junio de 2026 para presentar documentos de discapacidad.

El calendario también establece que la evaluación de cumplimiento de requisitos por la JNJ se realizará el 11 y 12 de mayo de 2026.

Lee también: Gobierno prorroga estados de emergencia en 581 distritos por lluvias intensas

En tanto, la subsanación de requisitos por el postulante está programada para el 13 y 14 de mayo de 2026.

La publicación de relación de postulantes aptos(as) se realizará el 18 de mayo de 2026.

Tras ello se pasará a las etapas de evaluación de conocimientos, evaluación curricular, estudio de caso (evaluación del plan de trabajo), entrevista personal. Al tratarse de un concurso público se contempla también fechas para la presentación de tachas y denuncias contra los candidatos.

La juramentación del nuevo jefe de la ONPE está prevista para el 03 de julio.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });