MEF ratifica que Elecciones Regionales y Municipales 2026 están garantizadas

Perú.- Más de 15 millones consultaron web de la ONPE para ver resultados de segunda vuelta - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El viceministro de Hacienda, Armando Calderón, remarcó que está garantizada la realización Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 en octubre próximo, al señalar que las asignaciones presupuestales dadas a los organismos electorales permiten continuar con este proceso.

Informó que el presupuesto asignado a losorganismos electoraleseste 2026 es deS/2 271 millonesy que, al día de ayer, se han ejecutado S/1 187 millones, por lo que

hay un saldo de S/1 085 millones que podrían ser ejecutados para la realización de los comicios.

Asimismo, indicó que, al conocer que elJurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)alegaban un déficit presupuestario, desde elMinisterio de Economía y Finanzas (MEF)pusieron equipos a trabajar con dichas entidades.

Precisó además que el dictamen de créditos suplementarios, que sería debatido mañana por laComisión Permanente del Congreso,contemplaS/325 millones adicionalespara garantizar que lasERM 2026“se lleven a cabo sin ningún tipo de contratiempo de orden presupuestario”.

El viceministro de Hacienda afirmó también que, si es necesario, se podrían usar recursos de lareserva de contingencia del MEFpara llevar adelante los comicios.

“El presupuesto que se asignó en el 2026 al JNE fue de S/563 millones (…) y en estos momentos han ejecutado S/305 (millones), o sea, tienen un saldo todavía por ejecutar de S/258 millones, lo cual obviamente demuestra que las asignaciones que se han dado en estos momentos permiten todavía continuar con los procesos”,declaró Calderón Valenzuela a TV Perú.

“Si a esto le vamos a sumar lo que ya se ha considerado en el crédito suplementario, están garantizadas las elecciones. Si aun así, como lo han manifestado el día lunes, existiera algún saldo o algún déficit que es necesario que se tenga que cubrir, nosotros (…) a través de la reserva de contingencia, estaríamos autorizando en los próximos días los recursos necesarios para garantizar y asegurar las Elecciones Regionales y Municipales”, agregó.

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Presupuesto de ONPE y Reniec

En cuanto a los otros organismos electorales, elviceministro del MEFindicó que el presupuesto de laONPEpara este 2026 fue de S/ 1649 millones y ha ejecutado S/836 millones, por lo que tiene

S/713 millones por ejecutar.

En tanto, precisó queReniecrecibió, dentro de su presupuesto de este año, S/60 millones solo para el tema de elecciones. De este monto, dijo, han ejecutado S/46, quedando

S/14 millones por ejecutar.

"Desde allí, el tema de las elecciones, con estos presupuestos que asignamos, estaba garantizado",anotó el funcionario.

Calderón mencionó también que, de losS/325 millonesque se han considerado en elcrédito suplementariopara loscomicios de octubre,

S/75 millones irán al JNE y S/250 millones a la ONPE.

“Desde el MEF nosotros reafirmamos el compromiso con el desarrollo del proceso electoral, garantizamos que todos los recursos que se necesiten y se requieran estarán disponibles para que el proceso se lleve adelante con absoluta transparencia”,señaló el viceministro, quien a su vez pidió a los organismos electorales que ayuden a generar tranquilidad en el marco del proceso de transferencia y cambio de gobierno.