Al menos cinco muertos en una operación militar en Huancavelica (Perú)

Archivo - Ayacucho, Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas este sábado durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.

El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, "el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas".

De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense "fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas".

Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un "peligro inminente" y "en legítima defensa". No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron "cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas", cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.

El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.

El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones "se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente".

No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.

En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene "un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía".

El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.