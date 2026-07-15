Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso inicia hoy sus funciones

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Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, presidida por el senador electo Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), iniciará hoy, miércoles 15 de julio, sus funciones, las cuales se extenderán hasta el 26 de julio de 2026.

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Esto,de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria del Reglamento del Parlamento Nacional,

La sesión se realizará a las 17:00 horasen la sala Grau del Palacio Legislativo.

Entre sus principalesfuncionesse encuentra realizar las coordinaciones necesarias yconvocar a la sesiónde la Junta Preparatoria,que deberá efectuarse entre

el 22 y el 26 de julio de 2026.

En dicha convocatoria se dará a conocer la agenda, que únicamente podrá comprender el acto formal de instalación de la Junta Preparatoria del Congreso, la incorporación formal de los senadores y diputados electos, y la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

En el día y la hora señalados en la convocatoria, con la presencia en el recinto de un número de senadores y diputados electos superior a noventa, el presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria ordenará la lectura del acta con los resultados de la elección de senadores y diputados remitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como del aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso.

Acto seguido, declarará instalada y en sesión permanente la Junta Preparatoria del Congreso y presentará la agenda.

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La incorporación formal de los senadores y diputados se realizará, respectivamente, en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Completan la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria la diputada electaCecilia Isabel Chacón de Vettori(Fuerza Popular), como vicepresidenta; el senador electoFernando Rospigliosi Capurro(Fuerza Popular), como primer secretario; el diputado electoLuis Eliseo Quispe Candia(Partido del Buen Gobierno), como segundo secretario; el senador electoAlejandro Muñante Barrios(Renovación Popular), como tercer secretario; y la diputada electaRomina Alejandra Uribe Sáenz(Partido del Buen Gobierno), como cuarta secretaria.

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