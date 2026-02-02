Miembros de mesa: titulares y suplentes deben presentarse o recibirán multa

Miembros de mesa en plena jornada electoral. - Andina/Archivo

Lima 2 Feb. (ANDINA)

Los miembros de mesa, titulares y suplentes, deberán presentarse obligatoriamente el próximo 12 de abril a las 6:00 a.m. en los locales de votación asignados para la instalación de las mesas de sufragio, caso contrario recibirán una multa de 275 soles recordó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En caso deinasistencia de parte de alguno de los tres miembros titulares o de los seis suplentesrecibirán una multadel 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del presente año, equivalente a275 soles.según precisó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

ONPE subrayó que el próximo 12 de abril deben presentarse, de forma obligatoria,las 9 personas seleccionadas por sorteo, 3 miembros de mesa titulares y 9 suplentesa la instalación de la mesa de sufragio a las 6.00 am.

La ONPE explicó que los miembros de mesa que cumplan con su labor recibirán unacompensación económica de S/ 165, equivalente al 3% de la UIT.La designación se realizó mediante sorteo público el 29 de enero,entre 25 ciudadanos seleccionados previamente por cada mesa, con la participación de representantes delJNE y Reniec.

