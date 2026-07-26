Miguel Torres: conoce el perfil de primer presidente del Senado y del Congreso bicameral

Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El senador Miguel Ángel Torres Morales, de Fuerza Popular, será el primer presidente del Congreso bicameral para el período parlamentario 2026-2027, tras ser elegido titular de la Cámara de Senadores, que reabre sus puertas luego de más de tres décadas con el restablecimiento del sistema bicameral.

Abogado por la Universidad de Lima, Torres Morales es magíster en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Piura y cuenta con estudios de posgrado en Responsabilidad Social por ESAN.

En las elecciones generales de 2016 fue elegido congresista por Lima y ejerció el cargo hasta marzo de 2020, cuando se produjo la disolución constitucional del Congreso. Como parlamentario, presidió la Comisión de Constitución y Reglamento en el período legislativo 2016-2017.

Dentro de Fuerza Popular ha ejercido diversos cargos de dirección. Entre 2018 y 2020 fue secretario nacional de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología, y actualmente es apoderado de esa organización política.

Además de integrar la Cámara de Senadores, Torres Morales fue elegido segundo vicepresidente de la República en las elecciones generales de 2026, como integrante de la fórmula presidencial encabezada por la hoy presidenta electa, Keiko Fujimori.

Torres Morales liderará la primera mesa directiva del Senado (2026-2027) como presidente, junto Alejandro Muñante (Renovación Popular), como primer vicepresidente; Nilza Chacón (Fuerza Popular) como segunda vicepresidenta; y Estanislao Mancha (Renovación Popular), como tercer vicepresidente.

En su primera intervención como presidente del Senado, manifestó que esta cámara retorna con la finalidad de ayudar a construir un futuro con responsabilidad, además de que permitirá elevar la calidad de las decisiones que se toman.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, Torres Morales, en su condición de presidente del Senado, presidirá también el Parlamento bicameral en este primer año parlamentario.

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