Miguel Torres: es momento de mostrar la mayor unidad posible e identificar consensos

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El segundo vicepresidente de la república electo, Miguel Torres Morales, sostuvo hoy que el Perú está frente a grandes retos y que es momento de demostrar la mayor unidad posible y de empezar a identificar los puntos de consenso para sacar al país adelante.

“Más allá de que hayamos ganado o no el Ejecutivo, debemos entender todos que la población está esperando muchos de nosotros”, sostuvo en Panamericana Televisión.

En ese sentido, indicó que al haber culminado ya las elecciones,es importante la unidad, para lo cual se deben empezar a identificar una serie de puntos de consenso ydemostrar que se tienen los elementos necesarios para resolver los problemas del país.

“El fenómeno El Niño no nos da tregua, la inseguridad no dirá hay que esperar, tenemos un Estado ineficiente, lento, necesitamos dar gestos y tomar acciones desde el día uno para que la población se sienta con la tranquilidad de que el orden empieza a regir”, afirmó.

Sostuvo además que en este momentoestán trabajando en los lineamientos y las definiciones de los miembros del primer Gabinete Ministerial,una decisión que debe ser anunciada por la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Reveló también quehabían sostenido una reunión “fructífera” con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski,a quien la presidenta electa agradeció la apertura que tuvo en la segunda vuelta y el respaldo que le ofreció a su candidatura.

Indicó también quese reunirán con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y con el

excandidato Rafael López Aliaga.

Consultado en si Fuerza Popular presidirá el Congreso bicameral, Torres Morales sostuvo que ninguna organización política tiene mayoría y que con ello el mensaje de la población es que "conversen, dialoguen y que lleguen a determinados acuerdos".

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