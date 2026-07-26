Miguel Torres: el Senado retorna para ayudar a construir un futuro con responsabilidad

Lima 26 Jul. (ANDINA) -
El presidente del Senado, Miguel Torres Morales, manifestó hoy que esta cámara retorna con la finalidad de ayudar a construir un futuro con responsabilidad, siendo además que permitirá elevar las decisiones que se toman.
Este fue su mensaje tras ser elegido como titular del Senado, en una elección reñida, en segunda votación, y al juramentar a la mesa directiva.
"El Senado retorna no para mirar al pasado con nostalgia, sino para ayudar a construir el futuro con responsabilidad", manifestó.
Noticia en Desarrollo.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });