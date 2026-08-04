MIMP rechaza todo acto de violencia contra las mujeres "venga de quien venga”

Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, rechazó de manera categórica todo acto de violencia contra las mujeres, venga de quien venga, al referirse al caso que involucra al diputado Julián Pérez Mallqui.

Durante una entrevista en RPP, explicó que, desde el primer día que tomaron conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, su sector,mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, activó los servicios para brindar apoyo legal y psicológico.

Además, aseveró que el acompañamiento continuará durante todo el proceso.“Como mujeres, como ministra de la Mujer, tenemos que rechazar cualquier acto de violencia y viniendo de personas que ejercen un cargo público, sea por elección o designación, con mayor razón”,sostuvo la ministra.

Precisamente, el diputado Julián Pérez Mallqui(Juntos por el Perú), fue detenido por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja en el distrito de San Miguel. Después de permanecer 48 horas en la comisaría del referido distrito, fue liberado.

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