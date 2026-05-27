Minam y Mindef firman convenio para fortalecer la protección ambiental en el país

Andina/Vidal Tarqui

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Defensa (Mindef) suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con el objetivo de fortalecer la protección del ambiente y promover acciones conjuntas frente a los desafíos ambientales que enfrenta el país.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por laministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo,y elministro de Defensa, Amadeo Flores, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre sectores, para impulsar el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.

Durante la ceremonia, la titular del Minam señaló que esta alianza permitirá unir capacidades técnicas e institucionales para responder de manera integral a las problemáticas ambientales del país.

“Con esta alianza, el Minam y el Mindef unen sus fortalezas y capacidades. Juntos abordaremos problemáticas ambientales que requieren una respuesta integral y coordinada”, afirmó la ministra.

Asimismo, destacó que el convenio contribuirá a fortalecer las acciones de difusión y educación ambiental, así como las capacidades en gestión ambiental, incorporando el conocimiento y experiencia de las Fuerzas Armadas en la protección y uso sostenible de los recursos naturales.

Protección de recursos naturales

En tanto, el titular de Defensa, señaló que el acuerdo fortalece el rol del sector en la protección de los recursos naturales y la seguridad ambiental.

"Defender la soberanía también significa proteger nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad, porque no puede existir verdadera seguridad nacional sobre un territorio ambientalmente degradado", refirió el ministro Flores.

El acuerdo contempla mecanismos de coordinación, cooperación e intercambio de informaciónpara desarrollar actividades de interés mutuo orientadas a fortalecer capacidades, impulsar la investigación y aplicar soluciones innovadoras

en beneficio de la población y de los ecosistemas del país.

Como parte de esta colaboración, ambas entidades promoverán el uso de tecnologías avanzadas, entre ellas herramientas de información geoespacial, para anticipar, monitorear y mitigar amenazas ambientales. Además, se impulsarán iniciativas de educación y sensibilización ambiental, así como acciones orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación del patrimonio ambiental.

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