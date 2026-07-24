Mindef aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional en el Campo Militar al 2030

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa aprobó la Política de Seguridad y Defensa Nacional en el Campo Militar al 2030, un instrumento estratégico que establece las orientaciones para la preparación, el desarrollo y el empleo de las Fuerzas Armadas, con el propósito de fortalecer las capacidades de defensa del Estado y responder de manera eficaz a los desafíos de la seguridad nacional.

La medida fue oficializada mediante la https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/8417748..." target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 00890-2026-DE, que fue suscrita por el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

La política define el marco estratégico que orientará el planeamiento, el equipamiento, el entrenamiento y el sostenimiento de las Fuerzas Armadas hasta el año 2030, en concordancia con la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional y bajo los lineamientos del presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

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Asimismo, establece como objetivo general disponer de Fuerzas Armadas con un alto poder disuasivo, adecuadamente instruidas, entrenadas y equipadas, con capacidades conjuntas e interoperables que garanticen la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país, además de contribuir al control del orden interno, el desarrollo nacional, la gestión del riesgo de desastres y la política exterior.

Entre sus principios rectores destacan la subordinación constitucional, el respeto a los derechos humanos, la acción conjunta entre las instituciones armadas, el fortalecimiento de la interoperabilidad, la transparencia, la responsabilidad fiscal y el impulso a la autonomía tecnológica y a la industria nacional de la defensa.

La política también incorpora una visión moderna de la defensa, al reconocer la necesidad de fortalecer capacidades en ámbitos como la ciberdefensa, la inteligencia militar, la inteligencia artificial y la protección de la infraestructura crítica, con el fin de anticipar y enfrentar amenazas multidimensionales que afectan la seguridad del Estado.

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De igual forma, prioriza el fortalecimiento de la presencia del Estado en las zonas de frontera y espacios de valor geoestratégico, mediante el desarrollo de capacidades militares que permitan una respuesta oportuna, integrada y eficaz frente a cualquier escenario que comprometa los intereses nacionales.

La resolución dispone que la política será de cumplimiento obligatorio para el Ministerio de Defensa, sus órganos ejecutores, organismos adscritos y empresas del sector. Además, encarga al Viceministerio de Políticas para la Defensa, a través de la Dirección General de Política y Estrategia, la conducción, articulación, seguimiento y evaluación de su implementación.

Con esta decisión, el Ministerio de Defensa fortalece la conducción estratégica del sector Defensa y consolida un marco de acción orientado a garantizar la protección de la soberanía nacional, la seguridad de la población y la preparación permanente de las Fuerzas Armadas frente a los desafíos del entorno estratégico hacia el 2030.

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