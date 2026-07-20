Mindef: ayuda humanitaria enviada a Junín asistirá a más de 1200 personas afectadas

Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que las más de 7 toneladas de ayuda humanitaria enviada a la zona de Chupaca, Junín, permitirá asistir a 1,250 personas afectadas por el sismo que ocurrió en la parte central del país.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación en lacuenta oficial del Mindef en la plataforma X.

"La ayuda permitirá asistir a 1,250 personas (250 familias) durante 10 días, como parte de la respuesta articulada del Gobierno para brindar atención oportuna a las familias afectadas", refiere.

Asimismo, precisa que esteenvío de 7.74 toneladas fueron realizadas a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la misma que consiste en bienes alimentarios para atender a la población afectada por el sismo registrado en la región Junín.

Además, precisa queel Indeci continuará monitoreando la emergencia y coordinando con las autoridadesde los tres niveles de gobierno el envío de ayuda complementaria, de ser necesaria.

Como se recuerda, el pasado sábado 18 de julio se registró unmovimiento sísmico de magnitud 5.1 en la provincia de Chupaca en la región Junín.

De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú el sismo ocurrió a las 21:24 horas y el epicentro se ubicó a siete kilómetros al sur de Chupaca, en el distrito de Chongos bajo, a una profundidad de 24 kilómetros.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });