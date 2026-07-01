Mindef: B.A.P. Río Ucayali I acerca servicios del Estado con más de 48 000 atenciones

Andina/Difusión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú, a través del B.A.P. Río Ucayali I, participó en la Segunda Campaña de Acción Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde se brindaron más de 48 000 atenciones a la población vulnerable de 25 comunidades nativas y ribereñas de la cuenca del Alto Ucayali.

Esta labor fue posible gracias al trabajo articulado con elPrograma Nacional PAIS del Midis, así como con diversas entidades del Estado, con el objetivo de acercar servicios esenciales a las familias de zonas más alejadas de la Amazonía.

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Durante 40 días de navegación, el buque llevó servicios de atención médica, trámites de identificación, acceso a programas sociales, afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y otras prestacionesque contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

Como resultado de esta intervención, 13 326 ciudadanos accedieron de manera oportuna a los servicios que brinda el Estado.

Con estas acciones, el Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú y en coordinación con las entidades del Estado, continúa contribuyendo al cierre de brechas en el acceso a servicios públicos, fortaleciendo la presencia del Estado en la Amazonía y reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del país.

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