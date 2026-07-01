Mindef: BAP Río Ucayali I acerca servicios del Estado con más de 48,000 atenciones

Perú.- Mindef: B.A.P. Río Ucayali I acerca servicios del Estado con más de 48 000 atenciones - Andina/Difusión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú, a través del BAP Río Ucayali I, participó en la Segunda Campaña de Acción Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde se brindaron más de 48,000 atenciones a la población vulnerable de 25 comunidades nativas y ribereñas de la cuenca del Alto Ucayali.

Esta labor fue posible gracias al trabajo articulado con elPrograma Nacional PAIS del Midis; así como con diversas entidades del Estado, con el objetivo de acercar servicios esenciales a las familias de zonas más alejadas en la Amazonía.

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Durante 40 días de navegación, el buque llevó servicios de atención médica, trámites de identificación, acceso a programas sociales, afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y otras prestacionesque contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

Como resultado de esta intervención, 13,326 ciudadanos accedieron de manera oportuna a los servicios que brinda el Estado.

Con estas acciones, el Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú y en coordinación con las entidades del Estado, continúa contribuyendo al cierre de brechas en el acceso a servicios públicos, fortaleciendo la presencia del Estado en la Amazonía y reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del país.

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