Mindef: capturan a presuntos miembros de organización criminal en Pataz e incautan armas

Andina/Cupaz Capturó A Dos Presuntos Integrantes

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) capturó a dos presuntos integrantes de una organización criminal durante la operación denominada “Triángulo de las Bermudas”, ejecutada en el centro poblado Los Cedros, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención fue realizada de maneraconjunta por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacionaldel Perú, como parte de las acciones orientadas a combatir la minería ilegal y el crimen organizado en esta jurisdicción.

Durante el operativose incautó un fusil, una pistola, cuatro cargadores, más de 200 municiones y diversos pertrechos militaresque, según las autoridades, habrían sido utilizados por la organización criminal para sostener sus actividades ilícitas en la zona.

De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, los detenidos y todo el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y diligencias correspondientes.

Las autoridades señalaron que la organización intervenida habría tomado el control de una mina en la región La Libertad, motivo por el cual se desarrolló la operación en el centro poblado Los Cedros.

ElComando Unificado de Patazdestacó que esta acción forma parte de las operaciones sostenidas que viene ejecutando contra las actividades ilícitas en la provincia. Según informó,estas intervenciones han generado pérdidas superiores a los 249 millones de soles a la minería ilegaly al crimen organizado durante el último año.

Asimismo, indicó que continuará fortaleciendo las acciones destinadas a restablecer el orden y la seguridad en Pataz, mediante operativos dirigidos a neutralizar las capacidades operativas de las organizaciones delictivas que afectan la tranquilidad de la población.

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