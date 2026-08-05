Mindef designa a nuevos viceministros de Políticas y de Recursos para la Defensa

Archivo - Perú.- Normas Legales: aceptan renuncia de viceministro de Recursos para la Defensa - Andina/Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa designó hoy a Edwin Zegarra como viceministro de Políticas para la Defensa y a Darwin Teófilo Eufracio León en el cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

A través de laResolución Suprema Nº 050-2026-DE, publicada en el boletín de Normas Legales, se designó aEdwin Rafael Zegarra Valdiviaen el cargo de Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Por medio de otra resolución, aceptaron también la renuncia formulada por Walter Chávez Cruz al cargo de Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Mientras que a través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2540304-5" target="_blank">Resolución Suprema Nº 052-2026-DEse designa a Darwin Teófilo Eufracio León

en el cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Mediante otra resolución se aceptó la renuncia formulada por Miguel Francisco Vega Succar al cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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