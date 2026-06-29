Mindef destaca ejemplo de valentía del mártir José Olaya a 203 años de su sacrificio

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa (Mindef) puso de relieve la conmemoración, este 29 de junio, del aniversario del sacrificio de José Olaya Balandra, mártir por la independencia del Perú.

"Conmemoramos el 203.° aniversario del sacrificio de José Olaya, ejemplo de lealtad, valentía y amor por el Perú", resaltó la cartera en su cuenta de X.

De igual modo, elMindefsaludó alArma de Comunicaciones del Ejército del Perúpor su 66.° aniversario, al tiempo que reconocieron su valiosa labor al servicio de la defensa nacional.

José Olaya(1791-1823), pescador natural de Chorrillos, cumplió una importante labor en la causa independentista, al servir como enlace entre las fuerzas patriotas ubicadas tanto en Callao como en Lima.

El prócer fue fusilado el 29 de junio de 1823, tras negarse a revelar las identidades de los implicados en estas comunicaciones.