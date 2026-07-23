Mindef distribuye más de 400 toneladas de ayuda humanitaria en distintas regiones del país

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

Como parte de las acciones de preparación ante un posible fenómeno El Niño extraordinario, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ha distribuido durante la actual gestión más de 400 toneladas de bienes de ayuda humanitaria para atender a la población afectada por emergencias en distintas regiones del país.

En esa línea, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, anunció que este fin de semana se trasladarán otras 300 toneladas de alimentos a la región Junín.

“Que me denuncien por enviar alimentos, pero que no me denuncien por dejar de hacerlo”,manifestó al remarcar que la atención oportuna de las familias debe prevalecer frente a las dificultades administrativas que puedan presentarse.

El titular del sector señaló que el Mindef viene identificando las necesidades logísticas y de equipamiento requeridas para mejorar la capacidad operativa del país ante emergencias, además de incrementar las reservas disponibles para la asistencia humanitaria.

Indicó también que todavía existe un margen de tiempo para ejecutar acciones preventivas frente a un eventual fenómeno El Niño extraordinario. En ese sentido, exhortó a los gobiernos regionales y locales a acelerar la ejecución de los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres.

Entre las intervenciones prioritarias mencionó la descolmatación de ríos, la limpieza de cauces y la ejecución de obras orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura ante lluvias intensas y otros peligros asociados.

Finalmente, destacó que las Fuerzas Armadas han puesto a disposición del Estado 22 batallones de Ingeniería, cuyos equipos y personal especializado pueden apoyar la ejecución de trabajos de prevención y mitigación, en coordinación con los gobiernos regionales y locales y conforme al marco legal vigente.

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