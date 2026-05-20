Mindef: Fuerzas Armadas ejecutan operativo contra la minería ilegal en Tambopata

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

Como parte de la lucha frontal contra la minería ilegal, el Ministerio de Defensa, a través de la 2da Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército, ejecutó una operación conjunta helitransportada en la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), logrando incautar armamento, insumos contaminantes y destruir infraestructura valorizada en más de S/ 1.6 millones.

La intervención se desarrolló en los sectores Francascajal y KM 102-Peaje, y contó con la participación de los Batallones de Infantería de Selva de Protección de la Amazonía N.º 623 y 613, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

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Como resultado de la operación, las fuerzas del orden lograron intervenir a cuatro personas en presunta flagrancia delictiva por tenencia ilegal de armas destinadas a actividades vinculadas a la minería ilegal.

Gran cantidad de material incautado

Se incautaron, además, 4 equipos celulares, 44 talonarios de peaje, 100 municiones y 2 bolsas contenidas con mercurio, una sustancia altamente contaminante utilizada por las redes criminales en la extracción ilegal de minerales.

También se logró interdictar 3 balsas traca, 3 motores diésel, 3 bombas hidráulicas, 3 bombas de inyección, 4 motosierras, 90 metros de tubos metálicos, 560 galones de petróleo diésel, 108 galones de gasolina y diverso material logístico valorizado en S/ 1,689,450.

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Todo el material incautado fue destruido conforme a ley, en estricto cumplimiento del marco legal vigente y los procedimientos establecidos por el Ministerio Público.

De esta manera, el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, continúan desarrollando operaciones sostenidas en diferentes zonas del país, fortaleciendo la presencia del Estado frente a amenazas que afectan el orden público, la legalidad y el desarrollo nacional.

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