Mindef: Indeci fortalece capacidades de militares y entidades del Estado ante emergencias

Andina/Indeci Fortalece En Ayacucho Capacidades

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y humanas en materia de gestión del riesgo de desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través de su Dirección Desconcentrada en Ayacucho, desarrolló el curso taller denominado “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades" (EDAN).

La actividad reunió a personal militar de la IV División de Ejército, representantes de diversas instituciones públicas y privadas, así como profesionales vinculados a la gestión del riesgo de desastres, quienes participaron en jornadas de capacitación orientadas a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

Durante el desarrollo del curso, los participantesreforzaron sus conocimientos y competencias para realizar una adecuada evaluación de daños, identificar las necesidades de la población afectaday contribuir a la toma de decisiones oportunas durante la atención de emergencias.

Asimismo, la capacitación permitiráfortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones involucradas,favoreciendo una intervención más eficiente y coordinada frente a eventos adversos que puedan poner en riesgo la vida y los bienes de la población.

El curso taller EDAN constituye una herramienta fundamental para optimizar los procesos de evaluación en escenarios de emergencia y desastre, facilitando la recopilación de información precisa para la planificación de acciones de respuesta y rehabilitación.

"Con estas acciones, el sector Defensa reafirma su compromiso de promover una cultura de prevención, preparación y resiliencia, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para enfrentar los efectos de los desastres en beneficio de la población", señala el Ministerio de Defensa.

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