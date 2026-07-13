Mindef instala Comisión de Transferencia de Gestión para garantizar continuidad del sector

Andina/El Ministro De Defensa, Amadeo Flores

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa (Mindef) instaló oficialmente la Comisión de Transferencia de Gestión, con lo que dio inicio al proceso de entrega de información entre la administración saliente y el equipo de la gestión entrante, en cumplimiento de la ley y con el propósito de asegurar la continuidad de las políticas públicas estratégicas del sector.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, afirmó que este proceso representa un ejercicio de responsabilidad institucional orientado a fortalecer la gestión pública y garantizar la continuidad de las acciones en beneficio de la ciudadanía y de las Fuerzas Armadas.

“Cuentan con toda nuestra disponibilidad y apertura para realizar una transferencia transparente, ordenada y efectiva. Pondremos a disposición toda la información necesaria sobre los avances alcanzados, los objetivos cumplidos, aquellos aspectos que requieren fortalecerse y los proyectos que quedan encaminados para su continuidad”, señaló.

El titular del sector explicó que la transferencia permitirá mantener el seguimiento de las principales prioridades del ministerio, entre ellas las acciones de preparación frente al fenómeno El Niño, el apoyo a la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, además de otras políticas estratégicas de carácter permanente.

Asimismo, destacó que el objetivo es que la nueva gestión cuente con toda la información y el marco legal necesarios para desempeñar sus funciones con eficacia y brindar un mejor servicio a la población.

En ese sentido,reafirmó la disposición de todo el equipo del Ministerio de Defensa para colaborar durante el proceso, facilitando el intercambio de información técnica y administrativa que permita una transición ordenada y eficiente.

“Trabajemos juntos por un mejor servicio en favor de todos los peruanos y de nuestras queridas Fuerzas Armadas. Nuestro compromiso es entregar una gestión responsable, con transparencia y con la mayor disposición para contribuir al éxito de la nueva administración”, enfatizó.

Durante la reunión también se aprobó el cronograma de actividades que regirá el proceso de transferencia, el cual concluirá con la publicación del acta e informe de transferencia de gestión en el portal institucional del Ministerio de Defensa.

El equipo de transferencia de la gestión saliente está encabezado por el viceministro de Recursos para la Defensa, Miguel Francisco Vega Succar, e integrado por el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez Cruz; la secretaria general, Sandra Guevara Zapata; el jefe del Gabinete de Asesores, Ángelo Lindo Cárdenas; el director general de Planeamiento y Presupuesto, Edison Oliva Salazar; el director general de Recursos Materiales, general de brigada Carlos Sánchez Silva; y el director general de Administración, Oscar Moreno Rubiños.

Por su parte,el equipo de transferencia de la gestión entrante es liderado por Darwin Teófilo Eufracio Leóne integrado por Paola Lobatón Fuchs, José Luis Tantaleán Alatrista, Edwin Zegarra Valdivia, Julio Angulo Florian, Carlos Rodríguez Zegarra y Guillermo Ortiz Herrera.

En días pasados, la presidenta electa, Keiko Fujimori, encargó al jefe del equipo de transferencia del próximo gobierno, Marco Vinelli,formalizar la designación de los equipos sectorialesque participarán en el proceso de transferencia de gestión en los distintos ministerios.

En ese marco, se han instalado comisiones de transferencia en la Presidencia del Consejo de Ministros, así como en los ministerio de los ministerio de Educación, de la Producción y de la Mujer.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });