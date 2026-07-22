Mindef instala grupo que implementará sistema de vigilancia y protección de áreas críticas

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Con el propósito de fortalecer la seguridad y la soberanía nacional, el Ministerio de Defensa instaló oficialmente el Grupo de Trabajo Sectorial encargado de elaborar el estudio técnico para la implementación de un Sistema Integral de Vigilancia y Protección del Territorio Nacional, Áreas Críticas, Fronteras y de la Amazonía Peruana.

La iniciativa constituye un paso estratégico paramodernizar las capacidades del Estado y mejorar la respuesta frente a las amenazas que afectan la integridad territorialy los recursos estratégicos del país.

El estudio técnico permitirá establecer el diagnóstico, las necesidades operativas y la viabilidad para implementar un sistema integrado de vigilancia con tecnología de vanguardia, orientadoal monitoreo permanente y oportuno de los espaciosaéreos, terrestres, marítimos y fluviales del territorio nacional.

Como parte de este proceso, el grupo de trabajo desarrollará propuestas orientadas afortalecer la protección de la Amazonía peruanamediante la evaluación de herramientas tecnológicas y operativas para enfrentar delitos transnacionales, la tala y la minería ilegal, así como preservar los recursos naturales.

Asimismo, evaluará mecanismos para reforzar la vigilancia en las zonas de frontera, garantizando un mayor control del territorio y el ejercicio de la soberanía nacional.

Otro de los componentes del estudio comprende el diseño de mecanismos de protección para las Áreas Críticas y los Activos Críticos Nacionales (ACN), infraestructura estratégica indispensable para el desarrollo y la seguridad del país.

De igual manera,

se analizará la interoperabilidad entre las capacidades tecnológicas del Sector Defensa, promoviendo la integración de radares, sensores, imágenes satelitales y sistemas de comunicaciones entre las Instituciones Armadas y las entidades competentes.

"La instalación de este grupo representa un paso decisivo hacia la modernización del sistema de defensa nacional. Queremos dotar al Estado de un esquema integral, oportuno y eficiente para vigilar nuestros espacios soberanos, con especial énfasis en la complejidad y el valor estratégico de nuestra Amazonía", destacó el sector Defensa.

El Grupo de Trabajo Sectorial está conformado por representantes del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y especialistas de los órganos técnicos del Ministerio de Defensa, quienes tendrán a su cargo la elaboración del estudio técnico que orientará las futuras decisiones e inversiones estratégicas del Sector.

Las conclusiones y la propuesta final serán presentadas dentro del plazo normativo establecido y constituirán una hoja de ruta para fortalecer las capacidades de vigilancia y protección del territorio nacional, contribuyendo a una defensa más moderna, integrada y eficiente.

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