Mindef instala grupo de trabajo para fortalecer ciberdefensa en dicho sector

Andina/Ricardo Cuba

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de ciberdefensa del sector, el Ministerio de Defensa instaló el Grupo de Trabajo Sectorial para el Estudio de la Problemática de Ciberdefensa en el sector, instancia que elaborará un estudio técnico integral para optimizar las capacidades de este ministerio frente a los desafíos del ciberespacio.

El grupo de trabajo desarrollará sus funciones durante un plazo de 120 días calendario y centrará su labor en el fortalecimiento de la doctrina operacional, la gestión del talento humano, la logística y la protección de activos críticos nacionales.

Esta iniciativa responde a los lineamientos de la recientemente aprobada Política de Seguridad y Defensa Nacional en el campo militar.

Lee también: [JNJ aprueba cuatro convocatorias de concursos públicos para nombrar a 600 jueces]

La ceremonia de instalación del referido grupo de trabajo fue presidida por el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Fernando Chávez Cruz, quien destacó que este grupo permitirá articular las capacidades de ciberdefensa existentes en el sector y avanzar hacia un trabajo coordinado entre las instituciones involucradas.

"Existen comandos dedicados a la ciberdefensa en cada instituto armado y en el Comando Conjunto, pero este esfuerzo no puede ser llevado de manera individual, sino perfectamente coordinado. Garantizamos un producto sólido de ciberdefensa sectorial antes de fin de año", manifestó.Plan de trabajo

Durante la sesión, el encargado de la Unidad Funcional de Ciberdefensa, general de brigada John Rivera Machuca, presentó el plan de trabajo, basado en cuatro ejes estratégicos: fortalecimiento del talento humano, optimización de la gestión logística, actualización de la doctrina operacional y protección de los activos críticos nacionales.

El grupo de trabajo está integrado por representantes del Comando Operacional de Ciberdefensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Comando de Operaciones Cibernéticas del Ejército, de la Comandancia de Ciberdefensa de la Marina de Guerra y del Comando de Operaciones Espaciales y Ciberespaciales de la Fuerza Aérea.

También por representantes de las direcciones generales de Política y Estrategia, Educación y Doctrina, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Planeamiento y Presupuesto del Mindef.

Con la suscripción del acta de instalación, el Ministerio de Defensa puso en marcha el Grupo de Trabajo Sectorial que impulsará el fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa del sector Defensa mediante una visión articulada entre sus diferentes componentes.

(FIN) NDP/HTC/FHG