Mindef: Instituto Superior de las FFAA avanza hacia estándares de calidad internacional

Andina/El Ministerio De Educación Aprobó El

Lima 26 May. (ANDINA) -

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA) alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al obtener la adecuación a la Ley 30512, consolidando así su camino hacia estándares de calidad educativa de alcance internacional.

Con esta aprobación del proceso por parte del Ministerio de Educación, mediante laResolución Ministerial N.° 298-2026-MINEDU, la entidad acredita el cumplimiento de lascondiciones básicas de calidadexigidas para la educación superior tecnológica en el país.

De este modo, elIESTPFFAAfortalece su posición como una alternativa estratégica para loslicenciados de las Fuerzas Armadas, calificación que se alcanza tras realizar elServicio Militar Voluntario, destacó el

Ministerio de Defensa (Mindef).

Lee también: Elecciones 2026: conoce cuándo y dónde se realizará capacitación a miembros de mesa

Señalaron que dicho avance garantiza, además, lacontinuidad en la emisión de títulos a nombre de la Nacióny la entrega delgrado de Bachiller Técnico,requisito para acceder al título profesional técnico.

Además, la adecuación abre nuevas oportunidades parafortalecer la empleabilidad de sus egresados, ya que el IESTPFFAA podrá ampliar convenios académicos e institucionales, mantener su acceso a programas de apoyo educativo como PRONABEC y desarrollar nuevas carreras técnicas.

Proceso de admisión 2026 II

El IESTPFFAA desarrolla actualmente su proceso de admisión 2026-II, que contempla alrededor de 600 vacantes para distintas carreras técnicas.

Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de junio y la evaluación virtual se realizará los días 20 y 21 de junio.

La institución ofrece12 programas profesionales técnicosen áreas de alta proyección, entre ellas Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información, Mecánica Automotriz, Construcción Civil, Explotación Minera y Desarrollo de Sistemas de Información.

Además, la institución apunta a elevar aún más sus estándares educativos y consolidarse como uno de los principales referentes de educación tecnológica pública del país, con unapropuesta académica conectada al sector productivoy con

proyección hacia certificaciones y reconocimientos de calidad internacional.

El Mindef precisó que, desde el proceso de admisión 2015-II hasta el 2026-I, más de 43 mil postulantes participaron en las convocatorias del IESTPFFAA, lo que evidencia la creciente apuesta por la formación técnica especializada como herramienta de desarrollo profesional y acceso a nuevas oportunidades laborales.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });