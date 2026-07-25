Mindef realizó acción cívica con ayuda humanitaria y atención de salud en Piura

Andina/El Ministro De Defensa, Amadeo Javier

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa desarrolló hoy una nueva acción cívica del programa "Alas de Esperanza" en la provincia de Talara, región Piura, donde la Fuerza Aérea del Perú (FAP) llevó ayuda humanitaria y atención integral a la población del Asentamiento Humano Mario Aguirre, en el distrito de Pariñas.

Durante esta jornada, en la que participó el titular de sector Amadeo Flores Carcagno, la FAP entregó 4 500 kilogramos de víveres y ayuda humanitaria a las familias que más lo necesitan. Asimismo, brindó atención en medicina general, pediatría, obstetricia, psicología y peluquería, entre otros.

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En su intervención, el ministro de Defensa destacó que el programa “Alas de Esperanza”, creado en 2015, acerca la presencia del Estado a las comunidades más necesitadas mediante campañas de ayuda y atención en todo el país.

En ese contexto, resaltó la vocación de servicio de la Fuerza Aérea del Perú, al tiempo de señalar que "las alas de nuestros aviones y helicópteros son, antes que nada, alas solidarias que abrazan a los rincones más necesitados de nuestro territorio".

Además, reafirmó que el Gobierno continuará acercando servicios a la población con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

"Seguiremos trabajando incansablemente, surcando nuestros cielos y recorriendo cada camino de la patria para llevar salud, esperanza, desarrollo y seguridad", manifestó.

Con esta nueva jornada del programa "Alas de Esperanza", la Fuerza Aérea del Perú reafirma su vocación de servicio y su contribución al desarrollo nacional, acercando ayuda humanitaria y atención integral a las poblaciones que más lo necesitan.

(FIN) NDP/HTC