Mindef verificó capacidad operativa del Ejército y recursos del Indeci en Piura

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

Con el objetivo de reforzar la preparación del Estado frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, inspeccionó en Piura la capacidad operativa del Ejército del Perú y verificó la disponibilidad de recursos estratégicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) destinados a la atención de emergencias y desastres.

Durante una visita de trabajo al Batallón de Ingeniería de Combate Blindado N.° 51 “Tte. Bartolomé Trujillo”, ubicado en el cuartel Teniente Miguel Cortez, en Sullana, el titular del sector destacó que la preparación anticipada y la capacidad de respuesta son fundamentales para proteger a la población frente a los impactos del fenómeno El Niño.

“Es realmente una preocupación que lleguemos a enfrentar el fenómeno del Niño con eficiencia y con oportunidad, porque son nuestros propios hermanos los que sufren sus consecuencias”, afirmó.

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Asimismo, resaltó que la experiencia, el entrenamiento y el compromiso del personal militar constituyen la principal fortaleza para atender este tipo de emergencias.

“Gracias a todo este trabajo, esfuerzo y conocimiento podemos hacer la diferencia”, expresó.

Durante la jornada, el Batallón de Ingeniería presentó las capacidades con las que cuenta para intervenir en situaciones de emergencia, así como las acciones que viene ejecutando en distintas regiones del país mediante convenios para la rehabilitación de vías y otras obras de infraestructura.

Inspección a almacenes de Indeci

Como parte de la demostración, se exhibió el funcionamiento de cargadores frontales, excavadoras y otras maquinarias pesadas empleadas para restablecer la transitabilidad tras desastres naturales, además de drones, equipos especializados para búsqueda y rescate, y tecnología destinada a fortalecer las operaciones de respuesta inmediata.

Posteriormente, el ministro de Defensa visitó el Agrupamiento de Artillería “Coronel José Joaquín Inclán”, en el cuartel General Miguel Grau, donde conoció las capacidades operativas y el equipamiento con el que cuenta esta unidad militar para contribuir a las acciones de apoyo a la población cuando las circunstancias lo requieran.

La jornada concluyó con una inspección a los almacenes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Piura, donde el titular de Defensa verificó la disponibilidad de bienes de ayuda humanitaria y la capacidad logística instalada para responder de manera rápida y eficiente ante eventuales emergencias derivadas del fenómeno El Niño.

(FIN) NDP/HTC/JCC