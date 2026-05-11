Mininter y PNP se pronuncian sobre proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 12 May. (ANDINA) -

El Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú expresaron su posición respecto al proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo debate está previsto en la Comisión de Constitución del Congreso de la República.

A través de un comunicado, el Mininter señaló que respeta la autonomía constitucional del Ministerio Público y coincidió en la necesidad de fortalecer la persecución penal. Sin embargo, sostiene que dicho fortalecimiento no debe implicar el desplazamiento de las funciones asignadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) por la Constitución y las leyes.

En ese sentido, el Mininter expresó su preocupación por algunas disposiciones contenidas en la propuesta legislativa, al considerar que podrían retirar a la PNP la facultad de realizar investigaciones preliminares.

Asimismo, sostuvo que el proyecto buscaría otorgar al Ministerio Público competencias en investigación preliminar, prevención del delito, inteligencia y criminalística, funciones que — según indicó— corresponden de manera exclusiva a la PNP, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

En el pronunciamiento, el sector reafirmó que la investigación preliminar debe mantener el modelo validado por el Tribunal Constitucional (TC), en el cual el Ministerio Público ejerce la conducción jurídica de las investigaciones y la PNP desarrolla la ejecución operativa, técnica y criminalística.

Finalmente, el Mininter exhortó a que el debate legislativo respete el equilibrio de poderes y la especialización técnica, con el objetivo de consolidar un sistema de justicia penal basado en la cooperación institucional y orientado a garantizar la seguridad ciudadana.

Policía Nacional

En tanto, el comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, sostuvo que el predictamen pretende otorgar jerarquía a planes de prevención y peritajes que corresponden por naturaleza y ley a la Policía Nacional.Asimismo, subrayó que la Ley 32130 y el Tribunal Constitucional ya dejaron zanjada la facultad de la PNP para investigar preliminarmente bajo la conducción jurídica del fiscal.“El Ministerio Público es el defensor de la legalidad y el titular de la acción penal; juntos somos un binomio perfecto. Sin embargo, nos preocupa que se pretenda regularizar actividades de criminalística y prevención con niveles de jerarquía superior, diseñando planes de seguridad ciudadana que en todo el mundo le corresponden a la Policía", puntualizó.(FIN) NDP/FHG