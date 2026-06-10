Ministerio de Defensa aprueba Plan Operativo Institucional 2026 con 852 actividades

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Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa (Mindef) aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 Actualizado – Versión 2, documento que contempla 852 actividades operativas e inversiones a cargo de las unidades ejecutoras del pliego, alineadas a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 actualizado.

La aprobación fue formalizada mediante la Resolución Viceministerial N.° 00056-2026-MINDEF/VRD, emitida el 8 de junio de 2026, en concordancia con las pautas metodológicas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) en la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada.

Previamente, el 2 de junio, la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Defensa validó el proyecto del POI 2026 Actualizado – Versión 2 durante una sesión realizada en la Sala de Reuniones de la Secretaría General “Patricio Raúl Aranda Torres”, en el Edificio Quiñones.

La reunión fue presidida por el viceministro de Recursos para la Defensa, Carlos Renato Rincón Núñez, quien resaltó el carácter participativo del proceso de formulación del documento y la relevancia institucional de su validación.

Durante la sesión, el director general de Planeamiento y Presupuesto del sector y secretario técnico de la comisión, Sergio Miranda Flores, expuso los principales alcances del plan y destacó el trabajo desarrollado por las instituciones armadas, oficinas y direcciones generales que participaron en su elaboración.

Entre los componentes más relevantes del documento figuran las852 actividades operativas e inversiones que serán ejecutadas por las unidades ejecutoras del Pliego 026: Ministerio de Defensa,en concordancia con los objetivos estratégicos institucionales.

Asimismo, se informó que la actualización del POI Anual 2026 responde principalmente a la incorporación de un número considerable de metas presupuestales en las unidades ejecutoras entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año.

La exposición también incluyó detalles sobre el marco normativo que sustenta el documento, su articulación con los instrumentos de planeamiento estratégico del sector, la línea de tiempo seguida para su elaboración y los cambios incorporados en cada unidad ejecutora.

Con la aprobación del POI 2026 Actualizado – Versión 2, el Ministerio de Defensa contará con una herramienta de gestión actualizada que orientará la ejecución de sus actividades durante el ejercicio fiscal 2026, en concordancia con el planeamiento institucional vigente.

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