Ministerio de Justicia articula con fundaciones acciones ante Fenómeno de El Niño

Perú.- Ministerio de Justicia articula con fundaciones acciones ante Fenómeno El Niño - Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La viceministra de Justicia, Shadia Valdez, inauguró la cuarta edición de la Mesa de Trabajo con Fundaciones de Asistencia Social y Prevención del Fenómeno El Niño, un espacio promovido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para fortalecer la articulación entre el Estado y las fundaciones supervisadas por el sector, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas frente al evento climático.

Durante su intervención, la viceministra Valdez Tejada destacó quela prevención frente a los desastres no puede recaer únicamente en el Estado, sino que requiere el compromiso conjunto de las instituciones públicas, la sociedad civily las fundaciones, cuyo trabajo resulta fundamental para llegar oportunamente a quienes más lo necesitan.

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Asimismo, recordó la experiencia adquirida durante las emergencias por los fenómenos El Niño de 2017 y 2023, en las que la coordinación entre las entidades públicas y las fundaciones permitiócanalizar de manera eficiente la ayuda humanitaria y la asistencia social.

"Cuando el Estado y la sociedad civil trabajan en una misma dirección, la solidaridad deja de ser un gesto para convertirse en una política efectiva y en una verdadera esperanza para miles de familias", sostuvo la viceministra.

Por su parte, el secretario técnico del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, Fernando Luis Parra del Carpio, presentó los resultados del diagnóstico realizado a las fundaciones supervisadas por el MINJUSDH,identificando su capacidad para apoyar al Estado en situaciones de emergencia.

Los resultados evidencian quelas fundaciones pueden contribuir con diversos tipos de apoyo, entre ellos la entrega de bienes, la prestación de servicios y la movilización de voluntariado, lo que permitirá articular una respuesta más eficiente y organizada ante eventuales desastres.

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La mesa de trabajo contó con la participación de representantes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre (Cenepred); el Programa Integral Nacional Para el Bienestar Familiar (INABIF), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es el órgano administrativo encargado del control y vigilancia de las fundaciones que operan en el país. Actualmente supervisa416 fundacionesinscritas en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones,con presencia en 22 departamentos del país.

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