Ministerio de Justicia: es falso informe de recomendación de indulto a Pedro Castillo

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló como falso un presunto informe de recomendación de gracias presidenciales (indulto) al expresidente Pedro Castillo.

"Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informamos que el documento emitido en un programa periodístico sobre un supuesto informe de recomendación de gracias presidenciales al interno Pedro Castillo Terrones es FALSO", señaló mediante su cuenta en la plataforma X.

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Cabe precisar que las gracias presidenciales son evaluadas por la Comisión de Gracias Presidenciales, que es un órgano colegiado multisectorial de naturaleza permanente encargado de analizar y proponer la concesión de estos beneficios al Presidente de la República.

Esta instancia técnica conoce y califica indultos comunes y por razones humanitarias, de derecho de gracia común y por razones humanitarias, así como de conmutaciones de la pena, a la población carcelaria que se encuentre recluida en los establecimientos penitenciarios o que se halla bajo regímenes de beneficios penitenciarios.

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