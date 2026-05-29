Ministerio de Justicia informa deceso de expresidente del INPE, Iván Paredes Yataco

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó esta noche el fallecimiento de Iván Paredes Yataco, quien ocupó el cargo de expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La información fue difundida por el Minjusdh a través de su cuenta en la plataforma X.

"Desde el Minjusdh lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos", dio a conocer el sector Justicia.

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Como se recuerda, Paredes Yataco fue designado como presidente del INPE el 5 de julio de 2025 y cumplió dichas funciones hasta enero de este año, cuando presentó su renuncia irrevocable al cargo.

El exfuncionario público era abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postgrado como magíster en Derecho Penal y máster en Derecho Penitenciario y Realidad Carcelaria por la Universidad de Barcelona, España.

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