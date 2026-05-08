Ministerio de Justicia reafirma que no hay trámites pendientes de gracias presidenciales

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Lima 8 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó que, hasta la fecha, no existe ninguna solicitud pendiente de atender sobre gracias presidenciales a favor del expresidente José Pedro Castillo Terrones, luego de que el pedido presentado fuera declarado inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales.

A través de un comunicado oficial, el sector señaló que la solicitud de gracias presidenciales, ya sea común o por razones humanitarias, fue evaluada en sesión ordinaria de la Comisión de Gracias Presidenciales realizada el pasado 30 de abril del 2026.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma que, a la fecha, no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales”, indicó la entidad.

Asimismo, precisó que el pedido relacionado con Pedro Castillo fue declarado inadmisible debido a que no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.

Reglamento

El Minjusdh recordó que, según el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, toda solicitud debe contar con la documentación necesaria para ser admitida e iniciar el trámite respectivo.

Además, enfatizó que cualquier recomendación vinculada a la concesión de gracias presidenciales requiere del voto unánime de los integrantes de dicha comisión.

Cabe recordar que ayer el Ministerio de Justicia rechazó información difundida en redes sociales sobre una eventual concesión de indulto a Castillo, calificándola como “falsa y tendenciosa”.

Ante ello, la cartera también aclaró que la Comisión de Gracias Presidenciales no ha sido reconformada, y que la reciente actualización publicada correspondió únicamente al reemplazo de uno de sus integrantes tras presentar su renuncia.

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