Ministerio Público: Designan Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales

Archivo - Perú.- Colcabamba: Fiscalía sustenta hoy pedido de 18 meses de prisión preventiva para militares - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio Público designó al abogado Daniel Alberto Jara Espinoza como Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

La medida fue oficializada mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538816-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución N° 2231-2026-MP-FN,publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma precisa que Jara Espinoza es designado en adición a sus funciones como fiscal superior titular especializado en derechos humanos e interculturalidad de Lima Centro, Distrito Fiscal de Lima Centro, designado en la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

De igual manera, se da por concluida la designación del abogado Andrés Angel Montoya Mendoza como Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Jara Espinoza -fiscal superior titular especializado en derechos humanos e interculturalidad de Lima Centro, Distrito Fiscal de Lima Centro, designado en la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo- deberá efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General Nº 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.

Se dispone la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, Coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, Gerencia General, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Integridad Institucional, Oficina de Imagen Institucional y a los fiscales mencionados.

La resolución lleva la firma del Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });