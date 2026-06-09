Ministerio Público impulsa fortalecimiento del Registro Único de Víctimas y Agresores

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: Ministerio Público coordina acciones con ONPE para segunda vuelta - Andina/Juan Carlos Guzmán - Archivo

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Con el propósito de optimizar la implementación y la operatividad del Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, liderada por la fiscal superior Azucena Solari Escobedo, impulsó una reunión de trabajo bilateral de alto nivel con representantes del Poder Judicial.

El principal acuerdo de esta jornada de trabajo fue

la aprobación de la viabilidad para la remisión digital de las sentencias emitidas por el Poder Judicial.

Precisamente, este avance es fundamental para la actualización ágil y oportuna del sistema RUVA.

Además de esta iniciativa clave, ambas institucionesasumieron elcompromiso de ejecutar un plan de actualizaciones bilaterales y coordinadas, enfocado en la mejora continua del sistema RUVA, así como gestionar la comunicación del proyecto como un proceso continuo y en marcha, garantizando la fluidez de la información entre ambas entidades.

En la reunión participaron, en representación del Poder Judicial, María Peche Becerra y Octavio Tenorio Julca. Por parte del Ministerio Público, estuvieron presentes la fiscal adjunta superior Ángela Manayay Mercedes, Brenda Belleza Ancaya, secretaria técnica del RUVA y José Luis Lalupu, coordinador de Psicología.

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