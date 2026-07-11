Ministerio Público reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio Público dispuso la reincorporación de Víctor Raúl Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular y su designación en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que rehabilitó su título.

La medida fue oficializada mediante laResolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2013-2026-MP-FN, publicada hoy en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. La decisión se adopta luego de que la JNJ rehabilitara el título de Rodríguez Monteza, en cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC).

"Reincorporar al abogado Víctor Raúl Rodríguez Monteza, como fiscal supremo titular del Ministerio Público. (...) Designar al abogado Víctor Raúl Rodríguez Monteza, fiscal supremo titular, en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos", establece la resolución.

Como se recuerda, en mayo de este año, elTribunal Constitucional declaró "fundada la demanda de amparo" presentada por Rodríguez Montezay anuló las resoluciones mediante las cuales la entonces Junta Nacional de Justicia dispuso su destitución en 2021.

Posteriormente, el 7 de julio del 2026, laJNJ emitió una resolución que rehabilitó su título como fiscal supremo titular, lo que permitió ejecutar su reincorporación.

Otras designaciones

La norma también dispone una reorganización en diversas fiscalías especializadas. En ese sentido, concluye la designación de Zoraida Ávalos Rivera en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y la designa en la Primera Fiscalía Suprema Penal.

Asimismo, designa a Gilmer Robinson Jara Vergara en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos; a Lourdes Bernardita Téllez Pérez de Vargas en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; a César Augusto Zanabria Chávez en la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima; y a Elma Sonia Vergara Cabrera en la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto.