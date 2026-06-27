Ministerio de Relaciones Exteriores: Condecoran a Felipe Ortiz de Zevallos

Andina/Difusión

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

En mérito a su destacada trayectoria y por los importantes servicios prestados a la nación como economista, académico, humanista y ciudadano comprometido con el desarrollo del Perú; Felipe Ortiz de Zevallos fue condecorado con la Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Cruz.

La ceremonia de condecoración- que se realizó en la Sala de Embajadores del Palacio de Torre Tagle- fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

El acto protocolar, contó con la presencia de familiares y amigos de Ortiz de Zevallos, así como de miembros del servicio diplomático.

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En su discurso,el canciller destacó la trayectoria de Felipe Ortiz de Zevallos como pensador, rector y profesor universitario y académico.En ese sentido, resaltó la importante labor que desempeño como Embajador del Perú en los Estados Unidos, entre 2006 y 2009, como uno de los arquitectos del Acuerdo de Libre Comercio con ese país.

“Estimado Felipe Ortiz Zevallos, el Perú reconoce hoy no solo sus logros, sino también el ejemplo de integridad, pensamiento libre y compromiso con el país que usted legará a las nuevas generaciones. Al conferirle la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, que es la más alta condecoración que otorga el Estado peruano, la nación a la que tanto ha aportado y aporta, le expresa su gratitud por una vida dedicada a la construcción de un Perú más próspero, más abierto al mundo y más consciente de sus posibilidades”, dijo.

A su turno,Ortiz de Zevallos, agradeció la distinción y expresó que aspira a que el Perú sea una nación pacífica, democrática y justa“donde todos seamos educados con valores y conocimientos para hacer realidad nuestras muchísimas aspiraciones a través de un trabajo estimulante y digno. Un país hospitalario y solidario, orgulloso de su amplia diversidad natural, cultural y social. Un país donde podamos vivir con alegría”.

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