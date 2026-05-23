Ministerios saludan triunfo de Ignacio Buse en la final del ATP 550 de Hamburgo

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo, por intermedio de diversos ministerios, destacó y saludó el triunfo obtenido por Ignacio Buse, quien puso al tenis peruano en lo más alto nivel al lograr el campeonato de la final del ATP 500 de Hamburgo.

Los saludos de las instituciones públicas fueron expresadas por los ministerios de Educación, de Relaciones Exteriores, de Justicia y Derechos Humanos, y de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de sus cuentas en la plataforma X.

"¡Histórico! Con el corazón en la cancha, Ignacio Buse se corona campeón del Abierto de Hamburgo en el circuito ATP 500. Tu esfuerzo, entrega y pasión dentro de la cancha hoy inspiran a todo un país. Desde el Minedu nos sentimos orgullosos de que uno de los integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD haga historia en el tenis internacional. ¡Felicidades, campeón!", publicó el Ministerio de Educación.

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"¡Orgullo peruano! Saludamos a nuestro campeón del ATP 500 de Hamburgo Ignacio Buse. Los peruanos que vivimos en el Perú así como los residentes en el extranjero hemos vibrado con este gran triunfo!!!", escribió la Cancillería.

"¡Arriba, Perú! Desde el Minjusdh, felicitamos al tenista peruano Ignacio Buse, quien logró el título ATP 500 de Hamburgo. Este logro nos llena de orgullo y demuestra que con esfuerzo y disciplina podemos lograr grandes objetivos", afirmó el Ministerio de Justicia.

"Celebramos el título de Nacho que con trabajo, esfuerzo y dedicación deja en alto el nombre del Perú. Desde el MTPE saludamos este importante campeonato que inspira a miles de jóvenes peruanos a seguir trabajando por sus metas con pasión y constancia", señaló el Ministerio de Trabajo.

(FIN) HTC