Ministra de la Mujer recibió a equipo de transferencia de presidenta electa Keiko Fujimori

Andina/Ministra De La Mujer Recibió A Equipo De

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, recibió a la equipo de transferencia de gestión del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori, quienes llegaron a las instalaciones de dicho portafolio el miércoles 8 de julio.

“Acompañada por la alta dirección del ministerio, la titular del sector brindó todas las facilidades para garantizar un proceso de transferencia ordenado, transparente y oportuno en beneficio de las poblaciones vulnerables del país”, señaló en MIMP en Twitter.

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Cabe señalar que la presidenta electa nombró aMarco Vinelli como jefe del equipo de transferencia del próximo gobiernoy este último designó a los equipos sectorialesque participarán en el proceso de transferencia de gestión en los distintos ministerios.

En la víspera se informó que los equipos de transferencia que representarán al próximo gobierno ya han sido formalizados ante los ministerios respectivos, para dar inicio a su labor.

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De lado del Poder Ejecutivo, l os ministerios de Educación y de la Producción instalaron las respectivas Comisionesde Transferencia de Gestión, dando así inicio al proceso de cambio de gobierno, en cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General de la República.

En representación del Ministerio de la Producción, el Equipo de Transferencia del Titular Saliente está conformado por Jorge David Bohorques Li, secretario general, como funcionario responsable; Mariela Pilar Castillo Núñez, Andrea Grace Medina Altamirano, Karina Wendy Flores Yataco y Jessica Patricia Urrello Leyva, como integrantes.

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