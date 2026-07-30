Ministro de Agricultura afirma que Gobierno ya está actuando para responder a El Niño

Andina/Prensa Presidencia

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, afirmó que en estos momentos en el país ya nos encontramos en la etapa de preparación frente al fenómeno El Niño y que, para ello, el Gobierno no está esperando el pedido de facultades legislativas al Congreso.

"Para (enfrentar) el fenómeno El Niño no estamos esperando el tema del pedido de facultades (legislativas); estamos actuando ya directamente", manifestó en Canal N.

Precisó que en vista de la proximidad de la ocurrencia de este fenómeno natural ya no estamos en la etapa de prevención, sino en la de preparación, lo cual implica realizar acciones inmediatas.

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"No estamos en etapa de prevención, estamos más bien en una etapa de preparación. ¿Por qué? Porque la prevención debió empezar hace ya cuatro o cinco meses atrás. (Ahora) Hay que prepararnos para lo que va a venir a partir de noviembre y diciembre", expresó.

Explicó que la fase de preparación implica desarrollar acciones como la ampliación del cauce de los ríos, poner mallas para que impedir el paso de rocas, comprar motobombas y mangueras para poder sacar el agua en zonas de inundación, así como tener alimentos, carpas y equipos en las diferentes regiones del país. "También implica cambiar algunos temas normativos para tener una atención inmediata", añadió.

El titular del Midagri también sostuvo que ya se ha identificado los puntos críticos donde en años anteriores hubo desborde de ríos o deslizamientos de tierra, motivo por el cual en estos momentos se está actuando para la limpieza de los cauces y poner las mallas que van a proteger a la población.

"Es más, estamos ya los ministros, por encargo de la presidenta Keiko Fujimori, por ir a los a los zonas críticas a visitar las regiones, a trabajar con la población directamente, con los Colegios de Ingenieros en Piura, Trujillo y diferentes puntos del país para poder solucionar estos problemas", anotó.

Del mismo modo, señaló que en estos momentos los ministros, entre ellos el de Defensa, Agricultura, Vivienda y Salud ya están trabajando en temas como vacunación contra el dengue en el norte del país.

Cambios en Midagri

En otro momento, Marco Vinelli sostuvo que el Gobierno necesita instituciones más ágiles y que respondan a las necesidades de población, así como funcionarios que estén en el campo y, para lo cual, se requiere hacer reformas dentro del ministerio que dirige.

Dijo que estos cambios apuntan a estar preparados para aumentar la capacidad de reserva de agua en el país, hacer que el agricultor tenga asistencia técnica, crédito y financiamiento.

También sostuvo que su sector trabajará para atender a la pequeña agricultura con asistencia técnica, financiamiento y búsqueda de mercado nacional y global.

Finalmente, indicó que, luego del Consejo de Ministros que se realizará este domingo, tendrán listo el proyecto de pedido de facultades legislativas al Congreso, el cual podría ser presentado en el transcurso de la próxima semana.

(FIN) HTC/