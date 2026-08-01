Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

En el marco de la estrategia del Gobierno para enfrentar el fenómeno El Niño, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, realizó una visita técnica al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), donde conoció el funcionamiento de sus áreas operativas y anunció la priorización de acciones para fortalecer las capacidades de esta institución estratégica.

Durante el recorrido, el titular del sector supervisó el funcionamiento de la red nacional de estaciones y las plataformas digitales de monitoreo en tiempo real. Además, pudo conocer los sistemas de pronóstico y alerta temprana que permiten generar información científica para la prevención y la gestión del riesgo de desastres.

El ministro destacó que el Gobierno ha definido la mitigación de los efectos del fenómeno El Niño como una de sus prioridades nacionales y reafirmó el compromiso del sector Ambiente con una gestión orientada a la prevención.

“La prevención también empieza dentro del Estado. Los riesgos identificados durante la transferencia de gestión nos permiten actuar para fortalecer al Senamhi y que esas brechas afecten su capacidad de respuesta”,señaló.En ese contexto, anunció que el Ministerio del Ambiente priorizará acciones para fortalecer las capacidades de la referida institución, garantizando la continuidad de sus servicios y mejorando sus sistemas de monitoreo, pronóstico y alerta temprana.“No solo vamos a garantizar la continuidad operativa del Senamhi; vamos a fortalecer su capacidad de respuesta para que el país cuente con información cada vez más oportuna y útil para proteger a la población”, enfatizó.Finalmente, el ministro sostuvo que fortalecer al Senamhi permitirá consolidar un Estado que se anticipe a los riesgos y brinde mejores herramientas a las autoridades para proteger a la población frente al Fenómeno El Niño y otros eventos climáticos extremos.

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