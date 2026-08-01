Ministro del Ambiente evalúa acciones de prevención ante el fenómeno El Niño

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, sostiene una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo (e) del Senamhi, Edgar Sánchez, y su equipo técnico para evaluar el estado del monitoreo del fenómeno El Niño y fortalecer las acciones de prevención que impulsa el Gobierno.

Durante la reunión se presenta un balance de las capacidades operativas, técnicas y científicas del Senamhi, así como de las principales zonas bajo vigilancia, con especial atención en las regiones de Piura y Tumbes; además, de las cuencas de la costa norte y los sectores vulnerables de Lima.

El titular del Minam destaca que la atención del fenómeno El Niño es una prioridad nacionaly resalta la importancia de fortalecer el monitoreo científico, los sistemas de alerta temprana y la articulación con los Gobiernos regionales y locales para anticipar riesgos y proteger a la población.

Lo señalado por el ministro Huaroc va en la línea con lo declarado por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, quien en su mensaje a la Nación afirmó que en el plazo inmediato su gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana.

En esa línea, el Consejo de Ministros celebrará mañana su segunda sesión para tratar una agenda que incluye la atención a esos dos temas.

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