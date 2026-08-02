Ministro Astudillo: Gobierno seguirá con expulsión de criminales y reforzará fronteras

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que el Gobierno continuará con la expulsión de criminales extranjeros que hayan cumplido condena y se reforzará la custodia de las fronteras para impedir su reingreso al país.

Durante una conferencia de prensa, en el Grupo Aéreo N° 8, Astudillo informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) y Migraciones estuvieron a cargo del traslado de tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, quienes fueron expulsados hacia Caracas tras cumplir sus condenas.

"Vamos a continuar expulsando a todos los criminales que hayan cumplido condena y sobre todo que tengan requisitoria en su país", señaló Astudillo, al informar que existen más ciudadanos extranjeros con trámite migratorio en curso para ser deportados en las próximas horas.

Evitar reingreso

El titular del Interior indicó que Migraciones y todas las unidades de la PNP cuentan con las alertas activadas para impedir que las personas expulsadas vuelvan a ingresar al territorio nacional por las fronteras.

Asimismo, precisó que, por disposición de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, "las Fuerzas Armadas también procederán a custodiar las fronteras y pasos fronterizos" para evitar el reingreso de estas personas.

De otro lado, explicó que el sector que lidera trabaja bajo un esquema de evaluación por resultados y advirtió que, si los funcionarios no cumplen "tendrán que dar un paso al costado".

En la conferencia de prensa también estuvo presente el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien participó en representación del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.